RT в Telegram
Подпишись

Жительницу Псковской области арестовали по подозрению в убийстве троих детей

Короткая ссылка
Жительницу Псковской области, троих детей которой нашли мёртвыми, заключили под стражу и предъявили ей обвинение в убийстве, говорится в заявлении Следственного комитета России.
Жительницу Псковской области арестовали по подозрению в убийстве троих детей
  • РИА Новости

Отмечается, что женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном пп. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).

По данным следствия, с августа по ноябрь текущего года она во время нахождения в квартире в городе Великие Луки убила своих сыновей путём удушения.

Женщина оставила их тела в квартире, а с двумя другими детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где убила дочь.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова сообщила, что семья из города Великие Луки, в которой мать подозревают в убийстве троих малолетних детей, уже состояла на учёте в органах опеки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить