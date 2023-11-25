Жительницу Псковской области арестовали по подозрению в убийстве троих детей

Жительницу Псковской области, троих детей которой нашли мёртвыми, заключили под стражу и предъявили ей обвинение в убийстве, говорится в заявлении Следственного комитета России.

Отмечается, что женщина обвиняется в преступлении, предусмотренном пп. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»).

По данным следствия, с августа по ноябрь текущего года она во время нахождения в квартире в городе Великие Луки убила своих сыновей путём удушения.

Женщина оставила их тела в квартире, а с двумя другими детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где убила дочь.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова сообщила, что семья из города Великие Луки, в которой мать подозревают в убийстве троих малолетних детей, уже состояла на учёте в органах опеки.