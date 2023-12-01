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Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в Москве достигла 78,4 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в российской столице достигла 78,4 года.
Собянин сообщил, что средняя продолжительность жизни в Москве достигла 78,4 года

Об этом он сказал во время пленарного заседания конгресса «Национальное здравоохранение — 2023», состоявшегося в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Его слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

«Что касается показателей здравоохранения, действительно в Москве средняя продолжительность жизни достигла 78,4 года, что максимально приближено уже к европейским показателям», — заявил Собянин.

По словам мэра, за последнее десятилетие средняя продолжительность жизни в столице возросла на четыре года. 

Отмечается, что смертность трудоспособного населения сократилась почти на четверть, а младенческая — снизилась почти в 2,5 раза.

«Это говорит о том, что усилия Министерства здравоохранения, правительства в целом, реализация национального проекта в этой сфере — они достигают результата», — заявил Собянин.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за девять месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла до 73,5 года.

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