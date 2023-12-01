«СберМаркет» и РЖД сообщили, что их приложения недоступны в App Store

«СберМаркет» и РЖД сообщили, что их приложения стали недоступны в App Store.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «СберМаркета», приложение сервиса на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в App Store, при этом ранее установленное приложение работает штатно.

При этом в Telegram-канале РЖД сообщается, что в связи с удалением приложения «РЖД Пассажирам» из App Store не рекомендуется обновлять и переустанавливать текущие установленные версии приложения, поскольку новые версии скачать не получится.

Ранее сообщалось, что приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт» пропали из Google Play.