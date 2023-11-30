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Приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт» нельзя скачать в Google Play

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Мобильные приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт», которые в начале ноября подпали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play.

Об этом информирует РИА Новости.

При этом отмечается, что приложение Почта Банка также исчезло и из App Store.

Ранее Apple разрешила россиянам использовать сторонние платёжные системы.

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