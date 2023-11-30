Приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт» нельзя скачать в Google Play

Мобильные приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт», которые в начале ноября подпали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play.

Об этом информирует РИА Новости. При этом отмечается, что приложение Почта Банка также исчезло и из App Store. Ранее Apple разрешила россиянам использовать сторонние платёжные системы.