Приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт» нельзя скачать в Google Play
Мобильные приложения Почта Банка и банка «Русский Стандарт», которые в начале ноября подпали под санкции США, стали недоступны для скачивания в Google Play.
Об этом информирует РИА Новости.
При этом отмечается, что приложение Почта Банка также исчезло и из App Store.
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