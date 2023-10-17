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Apple разрешила россиянам использовать сторонние платёжные системы

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Компания Apple разрешила разработчикам из России предоставлять пользователям возможность платить за покупки в приложениях через сторонние ресурсы, говорится в сообщении портала iPhones.Ru.
Apple разрешила россиянам использовать сторонние платёжные системы
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Отмечается, что для этого требуется интегрировать API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU) в приложения.

Соответствующее решение касается не только России, но и других стран. Также разработчикам необходимо соблюдать правила компании по отображению внешних ссылок на оплату.

В компании заявили, что намерены удерживать 27% от суммы покупок, которые будут оплачены через внешние платёжные системы, что является на 3% меньше, чем комиссия App Store.

Ранее сообщалось, что апелляция утвердила штраф для Apple в 1,2 млрд рублей за навязывание платежей в App Store.

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