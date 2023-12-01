В Татарстане рассказали о планах сотрудничества с Пензенской областью
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсовета региона.
Отмечается, что на встрече председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсуждалось дальнейшее развитие взаимодействия двух регионов в экономическом, гуманитарном и культурном направлениях.
Во встрече также приняли участие министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин и депутат Госдумы Дмитрий Каденков.
Ранее глава Астраханской области заявил об укреплении сотрудничества с Азербайджаном.