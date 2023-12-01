RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане рассказали о планах сотрудничества с Пензенской областью

Короткая ссылка
Власти Татарстана обсудили с представителями Пензенской области вопросы расширения сотрудничества двух регионов, в том числе межпарламентских связей.
В Татарстане рассказали о планах сотрудничества с Пензенской областью
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсовета региона.

Отмечается, что на встрече председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсуждалось дальнейшее развитие взаимодействия двух регионов в экономическом, гуманитарном и культурном направлениях.

Во встрече также приняли участие министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин и депутат Госдумы Дмитрий Каденков.

Ранее глава Астраханской области заявил об укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить