В Татарстане рассказали о планах сотрудничества с Пензенской областью

Власти Татарстана обсудили с представителями Пензенской области вопросы расширения сотрудничества двух регионов, в том числе межпарламентских связей.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Госсовета региона.

Отмечается, что на встрече председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсуждалось дальнейшее развитие взаимодействия двух регионов в экономическом, гуманитарном и культурном направлениях.

Во встрече также приняли участие министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин и депутат Госдумы Дмитрий Каденков.

Ранее глава Астраханской области заявил об укреплении сотрудничества с Азербайджаном.