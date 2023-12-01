Глава Астраханской области заявил об укреплении сотрудничества с Азербайджаном

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил об укреплении сотрудничества с Азербайджаном. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с делегацией из Апшеронского района Азербайджана.

Об этом сообщает АБН24.

«Азербайджанская Республика — не только наш стратегический партнёр, но и близкий друг. Особое внимание уделяем партнёрству с Апшеронским районом, с которым сотрудничаем в сферах сельского хозяйства, образования и молодёжной политики», — сказал Бабушкин.

Отмечается, что в регионе провели ряд совместных мероприятий, конференций, круглых столов, телемостов и концертов.

Ранее в Тюменской области обсудили перспективы сотрудничества с Бангладеш.