В Тюменской области обсудили перспективы сотрудничества с Бангладеш
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Правительство Тюменской области заинтересовано в сотрудничестве со странами Азии в целом и в частности с Народной Республикой Бангладеш, сказал глава региона», — говорится в сообщении.
В частности, стороны обсудили вопросы взаимодействия в сферах торговли, образования и туризма.
Ранее сообщалось, что Приморье будет сотрудничать с Китаем в сфере агротехнологий.