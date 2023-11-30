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В Тюменской области обсудили перспективы сотрудничества с Бангладеш

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Бангладеш в России Ахсаном Камрулом.
В Тюменской области обсудили перспективы сотрудничества с Бангладеш
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Правительство Тюменской области заинтересовано в сотрудничестве со странами Азии в целом и в частности с Народной Республикой Бангладеш, сказал глава региона», — говорится в сообщении.

В частности, стороны обсудили вопросы взаимодействия в сферах торговли, образования и туризма.

Ранее сообщалось, что Приморье будет сотрудничать с Китаем в сфере агротехнологий.

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