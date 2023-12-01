Убившую новорождённого в поезде мать приговорили к трём годам колонии

Мать, убившая младенца в поезде на МЦК, получила три года колонии.

Об этом сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что 25-летняя женщина самостоятельно родила ребёнка в вагоне электропоезда, следовавшего по Московскому центральному кольцу, после чего нанесла ему 44 ножевых удара.

«Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве годовалая девочка умерла в ванной во время купания после того, как мать оставила её без присмотра.