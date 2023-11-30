В Москве ребёнок умер в ванной во время купания, оставшись без присмотра

В Москве годовалая девочка умерла в ванной во время купания после того, как мать оставила её без присмотра, сообщила столичная прокуратура.

По имеющимся данным, женщина оставила свою дочь одну в ванной, а после возвращения обнаружила, что ребёнок не дышит, и вызвала скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, девочка умерла.

«Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мальчик утонул в аквапарке в Астрахани, оставшись без присмотра.