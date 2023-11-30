RT в Telegram
Подпишись

В Москве ребёнок умер в ванной во время купания, оставшись без присмотра

Короткая ссылка
В Москве годовалая девочка умерла в ванной во время купания после того, как мать оставила её без присмотра, сообщила столичная прокуратура.
В Москве ребёнок умер в ванной во время купания, оставшись без присмотра
  • Gettyimages.ru

По имеющимся данным, женщина оставила свою дочь одну в ванной, а после возвращения обнаружила, что ребёнок не дышит, и вызвала скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, девочка умерла.

«Ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по её результатам процессуального решения на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мальчик утонул в аквапарке в Астрахани, оставшись без присмотра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить