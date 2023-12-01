На Кубани в День Неизвестного Солдата пройдут патриотические мероприятия
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
В муниципалитетах края пройдут церемонии возложения цветов и венков на мемориалы военной истории, тематические беседы, организуют выставки и экскурсии, показы художественных и документальных кинолент, а также часы патриотизма.
Кроме того, можно будет принять участие во встречах с представителями поискового движения России.
Ранее сообщалось, что в Музее Победы прошла церемония открытия выставки «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой».