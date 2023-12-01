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На Кубани в День Неизвестного Солдата пройдут патриотические мероприятия

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В Краснодарском крае более 1,5 тыс. мероприятий проведут в День Неизвестного Солдата, 3 декабря. Жители смогут почтить память погибших и пропавших без вести воинов.
На Кубани в День Неизвестного Солдата пройдут патриотические мероприятия
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В муниципалитетах края пройдут церемонии возложения цветов и венков на мемориалы военной истории, тематические беседы, организуют выставки и экскурсии, показы художественных и документальных кинолент, а также часы патриотизма.

Кроме того, можно будет принять участие во встречах с представителями поискового движения России.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы прошла церемония открытия выставки «Вечерняя Москва. 100 лет на передовой».

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