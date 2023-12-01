Суд в Самаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте певца Шарлота
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Получили ходатайство об избрании меры пресечения, речь идёт о заключении под стражу», — сказала собеседница агентства.
Ранее Шарлота этапировали из Санкт-Петербурга в Самару на допрос в Следственный комитет.
22 ноября Шарлоту назначили 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство: он выражался нецензурной бранью и «размахивал руками» в общественном месте, приставая к гражданам.