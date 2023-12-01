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Суд в Самаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте певца Шарлота

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Кировский районный суд Самары намерен 2 декабря рассмотреть ходатайство следствия об аресте певца Эдуарда Шарлота.
Суд в Самаре рассмотрит ходатайство следствия об аресте певца Шарлота
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Получили ходатайство об избрании меры пресечения, речь идёт о заключении под стражу», — сказала собеседница агентства.

Ранее Шарлота этапировали из Санкт-Петербурга в Самару на допрос в Следственный комитет.

22 ноября Шарлоту назначили 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство: он выражался нецензурной бранью и «размахивал руками» в общественном месте, приставая к гражданам.

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