Автоэксперт Рузанов дал советы по открытию двери автомобиля в мороз

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов дал рекомендации, как правильно открыть примёрзшую дверь автомобиля.

«Ни в коем случае не используйте «дедовские» методы с кипятком или феном. Так вы можете получить проблемы гораздо хуже, чем примёрзшие двери», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

Он посоветовал постучать по периметру рамки двери — так есть шанс раскрошить лёд в уплотнителе и открыть дверь без последствий.

«В салон хетчбэка или кроссовера можно попасть через багажник. Причём примерзает он чуть реже, чем двери. Поэтому, если получилось открыть багажник, ныряйте в салон через него и заводите автомобиль. Как только машина отогреется, двери должны открыться изнутри с лёгкостью», — заключил Рузанов.

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