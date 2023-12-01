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Екатеринбургский Центр СПИДа получил награду

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Центр СПИДа Екатеринбурга получил награду в номинации «Лучшая практика по взаимодействию с НКО».
Екатеринбургский Центр СПИДа получил награду
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

Награду специалистам Центра вручили накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

Свердловская область — лидер по количеству НКО, которые работают с ВИЧ-инфицированными. Эффективное взаимодействие организаций с Центром СПИДа позволяет предупредить распространение инфекции и оказать поддержку тем, кто уже столкнулся с заболеванием.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщала, что врачи Боткинской больницы Москвы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца.

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