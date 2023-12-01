Три человека погибли при столкновении машины с грузовиком в Челябинской области

Семья из трёх человек погибла в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Челябинской области.

Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, примерно в 08:30 мск на 171-м км автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды в Брединском районе водитель 1983 года рождения за рулём Datsun on-Do из-за гололёда не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania с полуприцепом.

В результате аварии погибли мужчина, женщина и девочка 15 лет.

Ранее в Кемерове в результате ДТП погиб семилетний ребёнок, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.