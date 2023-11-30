В Кемерове в результате ДТП погиб переходивший дорогу ребёнок

В Кемерове в результате ДТП погиб семилетний ребёнок, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля такси Datsun on-DO совершил наезд на ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — сообщает ведомство.

На месте аварии работают полицейские.

Ранее экскурсионный автобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Калининградской области.