В Кемерове в результате ДТП погиб переходивший дорогу ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По предварительным данным, водитель автомобиля такси Datsun on-DO совершил наезд на ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — сообщает ведомство.
На месте аварии работают полицейские.
Ранее экскурсионный автобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями в Калининградской области.