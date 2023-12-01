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Два педагога ХМАО удостоены звания «Народный учитель России»

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В Ханты-Мансийском автономном округе двум педагогам присвоили звание «Народный учитель России».
Два педагога ХМАО удостоены звания «Народный учитель России»
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает URA.RU.

Награды заместителю директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая Ивановича» Ханты-Мансийска Любови Васильевой и учителю МБОУ «Лицей» Нижневартовска Виктору Салтыкову вручил полпред Владимир Якушев.

Церемония прошла на мероприятии по подведению итогов Года педагога и наставника в Уральском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге объявили результаты конкурса «Лучший учитель города» за 2023 год.

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