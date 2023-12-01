Мантуров проверил исполнение гособоронзаказа на ПСЗ «Янтарь» в Калининграде

Вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров посетил судостроительный завод «Янтарь» в Калининграде.

В ходе визита на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (входит в АО «Объединённая судостроительная компания») вице-премьер с генеральным директором ОСК Андреем Пучковым и генеральным директором ПСЗ «Янтарь» Ильёй Самариным проверили ход исполнения текущих заказов, в том числе гособоронзаказа.

Также в ходе визита обсудили реализацию программы технической модернизации предприятия для наращивания объёмов выпуска продукции.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку Минобороны России сверхзвуковых ракет «Вихрь-1».