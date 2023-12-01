Шойгу: упор в подготовке ВС России в 2024 году будет сделан на решении задач СВО

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что упор в боевой учёбе российских ВС в 2024 году планируется сделать на подготовку войск к решению задач спецоперации.

«Сегодня в вооружённых силах начинается новый учебный год, которому предшествовала основательная предварительная работа, в том числе сборы и методические занятия. В 2024 году основные усилия планируется сосредоточить на подготовке войск к решению задач спецоперации», — заявил он.

Ранее Шойгу рассказал, что российские студенты получат возможность пройти военную подготовку в специальных учебных центрах, которые откроют во всех субъектах страны.

Глава оборонного ведомства добавил, что общее количество охваченных военной подготовкой регионов увеличится до 82. Число же военных учебных центров достигнет 137.