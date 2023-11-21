Шойгу: во всех субъектах России откроют военные учебные центры для студентов

Российские студенты получат возможность пройти военную подготовку в специальных учебных центрах, которые откроют во всех субъектах страны. Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Как отметил министр на заседании коллегии оборонного ведомства, открытие таких учебных центров в российских вузах осуществляется в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина.

«Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской Народной Республике», — заявил Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что общее количество охваченных военной подготовкой регионов увеличится до 82. Число же военных учебных центров достигнет 137.

Ранее Шойгу заявил, что доля современной военной и специальной техники в ВМФ России в 2023 году достигла 74%.