RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: во всех субъектах России откроют военные учебные центры для студентов

Короткая ссылка
Российские студенты получат возможность пройти военную подготовку в специальных учебных центрах, которые откроют во всех субъектах страны. Об этом сообщил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Шойгу: во всех субъектах России откроют военные учебные центры для студентов
  • РИА Новости

Как отметил министр на заседании коллегии оборонного ведомства, открытие таких учебных центров в российских вузах осуществляется в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина.

«Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской Народной Республике», — заявил Шойгу.

Глава оборонного ведомства добавил, что общее количество охваченных военной подготовкой регионов увеличится до 82. Число же военных учебных центров достигнет 137.

Ранее Шойгу заявил, что доля современной военной и специальной техники в ВМФ России в 2023 году достигла 74%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить