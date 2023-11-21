Шойгу: во всех субъектах России откроют военные учебные центры для студентов
- РИА Новости
Как отметил министр на заседании коллегии оборонного ведомства, открытие таких учебных центров в российских вузах осуществляется в рамках реализации поручения президента России Владимира Путина.
«Сегодня девять высших учебных заведений претендуют на открытие военных учебных центров, в том числе в Луганской Народной Республике», — заявил Шойгу.
Глава оборонного ведомства добавил, что общее количество охваченных военной подготовкой регионов увеличится до 82. Число же военных учебных центров достигнет 137.
Ранее Шойгу заявил, что доля современной военной и специальной техники в ВМФ России в 2023 году достигла 74%.