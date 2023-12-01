Шойгу: в новых регионах России созданы восемь военных автоинспекций

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания заявил, что восемь военных автоинспекций для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях спецоперации сформированы в новых российских субъектах.

«В целях обеспечения безопасного передвижения автомобильного транспорта военная полиция осуществила более 25 тыс. сопровождений воинских колонн, из них 40% — в зоне специальной военной операции... В новых субъектах России сформированы восемь военных автомобильных инспекций, которые обеспечивают безопасность дорожного движения в условиях спецоперации», — сказал Шойгу.

Он отметил, что снижение числа происшествий на дорогах и тяжести их последствий является приоритетной задачей для всех органов военного управления.

Ранее россияне назвали самые частые причины ДТП. Среди них — невнимательность (63%), экстремальное вождение (57%) и неспособность оценить риски (56%).

Также выяснилось, что, по мнению 76% респондентов, наибольшая угроза на дороге исходит от автомобилистов. Пешеходов в качестве источника угрозы на дороге назвали 24%.