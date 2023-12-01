Шойгу: ВС России продолжат наращивать боевой потенциал с учётом опыта СВО
- РИА Новости
«Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооружённых сил с учётом опыта специальной военной операции», — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
Ранее глава Минобороны заявил, что российские войска продолжат снижать наступательный потенциал ВСУ на всех направлениях.
Шойгу подчеркнул, что российские военные мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки, при этом эффективно выполняют поставленные задачи.