СК возбудил дело против привязавшего бывшую жену к дереву жителя Кузбасса

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Кузбасса, привязавшего бывшую супругу к дереву в лесу.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК России (незаконное лишение человека свободы)», — отмечается в заявлении.

По версии следствия, в ноябре мужчина во время прогулки с экс-женой по лесному массиву получил от неё отказ на своё предложение возобновить с ним отношения и после этого автомобильными пусковыми проводами и скотчем привязал её к дереву, а потом уехал с места происшествия. Через десять минут он вернулся и отвязал её, а потом отвёз домой.

На допросе фигурант дела дал подробные показания обо всех обстоятельствах случившегося.

Ранее в Новосибирской области злоумышленник посадил на цепь собутыльника за то, что тот отказался оформиться как индивидуальный предприниматель.