СК возбудил дело против привязавшего бывшую жену к дереву жителя Кузбасса
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК России (незаконное лишение человека свободы)», — отмечается в заявлении.
По версии следствия, в ноябре мужчина во время прогулки с экс-женой по лесному массиву получил от неё отказ на своё предложение возобновить с ним отношения и после этого автомобильными пусковыми проводами и скотчем привязал её к дереву, а потом уехал с места происшествия. Через десять минут он вернулся и отвязал её, а потом отвёз домой.
На допросе фигурант дела дал подробные показания обо всех обстоятельствах случившегося.
Ранее в Новосибирской области злоумышленник посадил на цепь собутыльника за то, что тот отказался оформиться как индивидуальный предприниматель.