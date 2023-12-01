В Орле Красный мост открыли после реконструкции

Красный мост вновь открыли после реконструкции в центре Орла.

Строители обновили железобетонные опоры, заменили монолитную плиту проезжей части и центральный металлический пролёт, расширили дорогу и тротуары, смонтировали современное освещение, обновили трамвайные пути и контактную сеть для троллейбусов, передаёт ОТР.

Красный мост — важнейшая часть транспортной системы города.

На его реконструкцию федеральные власти выделили 2 млрд рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Общая сумма реконструкции превысила 3 млрд.

Ранее сообщалось, что в Московской области по нацпроекту завершили капремонт шести мостовых сооружений. Работы проходили в шести округах.