Производство одежды в Москве выросло на 218,1% с начала года
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«За девять месяцев 2023 года объём производства одежды в столице увеличился на 218,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что выпуск вязаных и трикотажных изделий увеличился на 348,5%.
Как, в свою очередь, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, общий объём выпуска продукции московских производителей одежды в январе — сентябре 2023 года превысил 53 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС.