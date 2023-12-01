Производство одежды в Москве выросло на 218,1% с начала года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с начала 2023 года рост производства одежды составил 218,1%.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За девять месяцев 2023 года объём производства одежды в столице увеличился на 218,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что выпуск вязаных и трикотажных изделий увеличился на 348,5%.

Как, в свою очередь, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, общий объём выпуска продукции московских производителей одежды в январе — сентябре 2023 года превысил 53 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС.