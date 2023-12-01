RT в Telegram
Подпишись

Производство одежды в Москве выросло на 218,1% с начала года

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице с начала 2023 года рост производства одежды составил 218,1%.
Производство одежды в Москве выросло на 218,1% с начала года

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«За девять месяцев 2023 года объём производства одежды в столице увеличился на 218,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что выпуск вязаных и трикотажных изделий увеличился на 348,5%.

Как, в свою очередь, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, общий объём выпуска продукции московских производителей одежды в январе — сентябре 2023 года превысил 53 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить