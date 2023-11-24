В Москве открыли Центр коллективного пользования ФЦ БАС

В Москве в индустриальном парке «Руднёво» состоялось торжественное открытие Центра коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС).

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

На церемонии присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что проект позволит избежать сложностей, с которыми могут столкнуться разработчики, — из-за отсутствия собственного оборудования им не удаётся создать опытный образец, в результате чего они не могут выйти на мелкую серию.

«Чтобы как-то поменять эту ситуацию и дать им возможность создавать современные образцы хорошего высокого качества, чтобы заказчик мог их увидеть и осознать, что это вообще за продукт, мы создали Центр коллективного пользования», — отметил Собянин.

На территории центра размещено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, в том числе 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил наладить массовое производство недорогих беспилотников.