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Медведев поручил наладить массовое производство недорогих беспилотников

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что никто не ожидал такую востребованность беспилотников с самого начала СВО.
Медведев поручил наладить массовое производство недорогих беспилотников
  • РИА Новости

«Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали», — сказал он на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднёво».

В связи с этим Медведев дал поручение в короткие сроки наладить массовое производство недорогих дронов.

«Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причём в максимально короткие сроки», —отметил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что по сравнению с 2022 годом объёмы поставок беспилотников в российские войска выросли в 16 раз.

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