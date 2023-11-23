Медведев поручил наладить массовое производство недорогих беспилотников

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что никто не ожидал такую востребованность беспилотников с самого начала СВО.

«Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали», — сказал он на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднёво».

В связи с этим Медведев дал поручение в короткие сроки наладить массовое производство недорогих дронов.

«Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причём в максимально короткие сроки», —отметил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что по сравнению с 2022 годом объёмы поставок беспилотников в российские войска выросли в 16 раз.