Медведев поручил наладить массовое производство недорогих беспилотников
- РИА Новости
«Беспилотные системы стали особо востребованы с самого начала СВО. Наверное, скажем прямо, этого даже не ожидали», — сказал он на совещании после посещения Федерального центра беспилотных авиационных систем в московском индустриальном парке «Руднёво».
В связи с этим Медведев дал поручение в короткие сроки наладить массовое производство недорогих дронов.
«Их массового производства в прежний период в нашей стране не было, и поэтому задача в том, чтобы такое производство наладить, причём в максимально короткие сроки», —отметил он.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что по сравнению с 2022 годом объёмы поставок беспилотников в российские войска выросли в 16 раз.