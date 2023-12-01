RT в Telegram
Подпишись

В Москве почти пять миллионов ЭКГ расшифровали с помощью ИИ

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что московские врачи смогли расшифровать почти 5 млн электрокардиограмм (ЭКГ) с помощью искусственного интеллекта. Доля таких исследований достигает 77%.
В Москве почти пять миллионов ЭКГ расшифровали с помощью ИИ

«Электрокардиография — наиболее распространённое и достоверное исследование, которое применяется в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует её сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По словам Раковой, цифровые электрокардиографы, интегрированные в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), используются во всех взрослых поликлиниках Москвы, за счёт чего врачи могут видеть ЭКГ в цифровом виде, а также результат их автоматической расшифровки умными алгоритмами.

Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить