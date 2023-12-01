В Москве почти пять миллионов ЭКГ расшифровали с помощью ИИ
«Электрокардиография — наиболее распространённое и достоверное исследование, которое применяется в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует её сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По словам Раковой, цифровые электрокардиографы, интегрированные в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), используются во всех взрослых поликлиниках Москвы, за счёт чего врачи могут видеть ЭКГ в цифровом виде, а также результат их автоматической расшифровки умными алгоритмами.
Ранее НСН сообщала, что во всех взрослых поликлиниках Москвы заработал новый сервис на базе искусственного интеллекта (ИИ), внедрённый для помощи врачам в постановке диагноза и анализе данных электронной медкарты пациента за последние два года.