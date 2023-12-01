Участников тюменской банды подростков направили в специализированное медучреждение
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«Ранее в Тюмени были задержаны четверо несовершеннолетних, совершивших правонарушение в магазине «ЖизньМарт», — рассказали в полиции.
Дети промышляли тем, что воровали продукты в магазине.
Отмечается также, что одного из задержанных привлекли к административной ответственности за мелкое хищение. Ещё по одному подростку решается вопрос о направлении его в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Ранее в Омской области рассказали о мерах профилактики подростковой преступности.