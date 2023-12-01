Участников тюменской банды подростков направили в специализированное медучреждение

В Тюменской области двоих участников банды подростков 13—16 лет направили на лечение в специализированное медицинское учреждение.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Ранее в Тюмени были задержаны четверо несовершеннолетних, совершивших правонарушение в магазине «ЖизньМарт», — рассказали в полиции.

Дети промышляли тем, что воровали продукты в магазине.

Отмечается также, что одного из задержанных привлекли к административной ответственности за мелкое хищение. Ещё по одному подростку решается вопрос о направлении его в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Ранее в Омской области рассказали о мерах профилактики подростковой преступности.