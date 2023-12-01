Полиция задержала подозреваемых в похищении девочки в Калужской области
- РИА Новости
Об этом Волк написала в Telegram.
«Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент полиция проверяет на причастность к преступлению троих мужчин и женщину.
Ранее Ирина Волк показала видео с найденной в Калужской области девочкой.
Также подруга матери пропавшей в Калужской области девочки, которую уже нашли, рассказала RT, что в день похищения неизвестные потребовали 1,5 млн рублей за возвращение ребёнка.