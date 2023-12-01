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Полиция задержала подозреваемых в похищении девочки в Калужской области

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в городе Козельске Калужской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция задержала подозреваемых в похищении девочки в Калужской области
  • РИА Новости

Об этом Волк написала в Telegram.

«Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент полиция проверяет на причастность к преступлению троих мужчин и женщину.

Ранее Ирина Волк показала видео с найденной в Калужской области девочкой.

Также подруга матери пропавшей в Калужской области девочки, которую уже нашли, рассказала RT, что в день похищения неизвестные потребовали 1,5 млн рублей за возвращение ребёнка.

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