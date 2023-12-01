Полиция задержала подозреваемых в похищении девочки в Калужской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в городе Козельске Калужской области, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Об этом Волк написала в Telegram.

«Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент полиция проверяет на причастность к преступлению троих мужчин и женщину.

Ранее Ирина Волк показала видео с найденной в Калужской области девочкой.

Также подруга матери пропавшей в Калужской области девочки, которую уже нашли, рассказала RT, что в день похищения неизвестные потребовали 1,5 млн рублей за возвращение ребёнка.