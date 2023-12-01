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Число жертвующих на благотворительность россиян увеличилось на 48% за год

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Из нового исследования следует, что в России число пожертвований на благотворительность за год выросло на 52%.
Число жертвующих на благотворительность россиян увеличилось на 48% за год
  • Gettyimages.ru
  • © Vershinin

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЮMoney.

Так, с 1 января по 28 ноября 2023 года общий оборот пожертвований через «ЮKassa» вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество благотворителей увеличилось на 48%, число платежей — на 52%, а средний размер пожертвования — на 7%, до 519 рублей.

Самые значительные суммы онлайн жертвуют на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями, людям с онкологическими заболеваниями, а также специализированным фондам, в особенности тем, которые помогают детским домам, интернатам, детям из малообеспеченных семей и детям с особыми потребностями.

Ранее председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что москвичи направили на благотворительные цели более 140 млн рублей в 2023 году посредством электронного сервиса на портале mos.ru.

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