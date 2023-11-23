Через благотворительный сервис mos.ru перевели более 140 млн рублей в 2023 году

Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что москвичи направили на благотворительные цели более 140 млн рублей в 2023 году посредством электронного сервиса на портале mos.ru.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Благотворительный сервис на mos.ru запустили три года назад. На сегодняшний день на платформе представлено свыше 100 фондов, за год их количество почти удвоилось.

«За время работы сервиса жители города сделали более 270 тыс. пожертвований в адрес столичных некоммерческих организаций», — уточнила Драгунова.

С момента начала работы сервиса свой вклад сделали свыше 75 тыс. жителей столицы.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного Портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.