RT в Telegram
Подпишись

Большинство россиян предпочитают сноуборд прочим зимним видам спорта

Короткая ссылка
Больше половины россиян (54%), принявших участие в новом исследовании, рассказали, что из всех зимних видов спорта предпочитают катание на сноуборде.
Большинство россиян предпочитают сноуборд прочим зимним видам спорта
  • Gettyimages.ru
  • © JulPo

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса BestDoctor и горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Ещё четверть опрошенных россиян выбирают беговые и горные лыжи (25%), 19% — коньки, 2% — хоккей.

В частности, москвичи из зимних видов спорта предпочитают катание на коньках (41%) и беговые лыжи (31%), а петербуржцы (63%) отдают предпочтение сноуборду.

Треть опрошенных (33%) ни разу не пробовали кататься на горных лыжах. Из них 18% собираются попробовать в этом зимнем сезоне.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина дала советы тем, кто в этом году впервые собирается освоить коньки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить