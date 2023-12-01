Большинство россиян предпочитают сноуборд прочим зимним видам спорта

Больше половины россиян (54%), принявших участие в новом исследовании, рассказали, что из всех зимних видов спорта предпочитают катание на сноуборде.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса BestDoctor и горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Ещё четверть опрошенных россиян выбирают беговые и горные лыжи (25%), 19% — коньки, 2% — хоккей.

В частности, москвичи из зимних видов спорта предпочитают катание на коньках (41%) и беговые лыжи (31%), а петербуржцы (63%) отдают предпочтение сноуборду.

Треть опрошенных (33%) ни разу не пробовали кататься на горных лыжах. Из них 18% собираются попробовать в этом зимнем сезоне.

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина дала советы тем, кто в этом году впервые собирается освоить коньки.