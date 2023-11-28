Тренер Шилина посоветовала новичкам соблюдать осторожность на льду

Тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина дала советы тем, кто в этом году впервые собирается освоить коньки.

Начать следует с выбора правильных коньков: они должны соответствовать размеру, но с запасом в 5 мм, хорошо фиксировать стопу, но при этом не быть слишком жёсткими, поделилась она в разговоре с Life.ru.

«Перед выходом на лёд лучше потренироваться, как будете подставлять руки в случае падения и как будете вставать», — сказала Шилина.

Также она порекомендовала на катке не ехать поперёк общего движения. Передвигаться новичкам следует очень медленно во избежание травмирования и обязательно освоить технику торможения.

Кроме того, тренер посоветовала на катке не надевать наушники, чтобы слышать сигналы, которые может подавать едущий сзади человек.

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