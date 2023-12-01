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В России в ноябре вырос спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники

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В России в конце ноября вырос спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники: по сравнению с последней неделей октября рост составил 38%. Кроме того, за этот период увеличился спрос на услуги поваров (+29%) и помощников по дому (+27%).
В России в ноябре вырос спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники
  • Gettyimages.ru
  • © M-Production

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Профи».

Также за этот период россияне чаще искали сантехников (+29%), электриков (+31%), мастеров по ремонту мебели (+32%) и установке дверей (+33%).

На 8% более востребованы стали услуги по выгулу собак. На 19% вырос спрос на специалистов по клинингу, а домработниц в конце ноября искали на 26% чаще.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

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