В России в ноябре вырос спрос на услуги мастеров по ремонту бытовой техники
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса «Профи».
Также за этот период россияне чаще искали сантехников (+29%), электриков (+31%), мастеров по ремонту мебели (+32%) и установке дверей (+33%).
На 8% более востребованы стали услуги по выгулу собак. На 19% вырос спрос на специалистов по клинингу, а домработниц в конце ноября искали на 26% чаще.
Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют своё резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.