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МЧС: ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесён к ЧС федерального уровня

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В пресс-службе МЧС России заявили, что ураган в Донецкой Народной Республике, Крыму и Севастополе отнесён к чрезвычайной ситуации федерального уровня.
МЧС: ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесён к ЧС федерального уровня
  • РИА Новости

Как заявили ТАСС в пресс-службе ведомства, соответствующее решение было принято 1 декабря на заседании правительственной комиссии.

«Её решением обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и города Севастополя, отнесена к ЧС федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования», — сказали в МЧС.

Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.

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