RT в Telegram
Подпишись

У четверти IT-специалистов в России рабочий день длится более восьми часов

Короткая ссылка
Аналитики провели исследование среди специалистов IT-сферы и выяснили, что из них 23% проводят на работе более восьми часов в день, ещё треть (30%) работают по ненормированному графику.
У четверти IT-специалистов в России рабочий день длится более восьми часов
  • Gettyimages.ru
  • © alvarez

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование GeekBrains.

Опрос также показал, что у 43% IT-специалистов есть хобби, помогающее в саморазвитии и личностном росте. В свободное время респонденты занимаются спортом (45% опрошенных), читают книги (41%), смотрят фильмы и сериалы (38%), играют в компьютерные игры (37%).

Некоторые специалисты указали в качестве хобби коллекционирование, рыбалку и изучение иностранных языков.

Ранее председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин заявил, что в республике в IT-отрасли заняты более 42 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить