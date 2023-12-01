У четверти IT-специалистов в России рабочий день длится более восьми часов

Аналитики провели исследование среди специалистов IT-сферы и выяснили, что из них 23% проводят на работе более восьми часов в день, ещё треть (30%) работают по ненормированному графику.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование GeekBrains.

Опрос также показал, что у 43% IT-специалистов есть хобби, помогающее в саморазвитии и личностном росте. В свободное время респонденты занимаются спортом (45% опрошенных), читают книги (41%), смотрят фильмы и сериалы (38%), играют в компьютерные игры (37%).

Некоторые специалисты указали в качестве хобби коллекционирование, рыбалку и изучение иностранных языков.

Ранее председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин заявил, что в республике в IT-отрасли заняты более 42 тыс. человек.