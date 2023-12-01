У четверти IT-специалистов в России рабочий день длится более восьми часов
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование GeekBrains.
Опрос также показал, что у 43% IT-специалистов есть хобби, помогающее в саморазвитии и личностном росте. В свободное время респонденты занимаются спортом (45% опрошенных), читают книги (41%), смотрят фильмы и сериалы (38%), играют в компьютерные игры (37%).
Некоторые специалисты указали в качестве хобби коллекционирование, рыбалку и изучение иностранных языков.
Ранее председатель комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству Лутфулла Шафигуллин заявил, что в республике в IT-отрасли заняты более 42 тыс. человек.