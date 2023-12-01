RT в Telegram
Подпишись

Депутат оценила инициативу по изменению расчёта налогового вычета за детей

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение об изменении системы расчёта налогового вычета за детей.
Депутат оценила инициативу по изменению расчёта налогового вычета за детей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Депутат напомнила, что налоговый вычет из доходов физических лиц всегда составляет 13% от суммы, как и сам НДФЛ.

«Любая математическая система должна быть прежде всего оправдана. Наши налоговые органы, финансовый блок правительства очень не любят, когда вносятся изменения в расчёты. Вместе с тем, на мой взгляд, возврат 13% намного более объективен», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила изменить систему расчёта налогового вычета за детей и рассчитывать суммы относительно величины регионального прожиточного минимума.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить