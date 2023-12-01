Депутат оценила инициативу по изменению расчёта налогового вычета за детей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение об изменении системы расчёта налогового вычета за детей.

Депутат напомнила, что налоговый вычет из доходов физических лиц всегда составляет 13% от суммы, как и сам НДФЛ.

«Любая математическая система должна быть прежде всего оправдана. Наши налоговые органы, финансовый блок правительства очень не любят, когда вносятся изменения в расчёты. Вместе с тем, на мой взгляд, возврат 13% намного более объективен», — заключила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила изменить систему расчёта налогового вычета за детей и рассчитывать суммы относительно величины регионального прожиточного минимума.



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