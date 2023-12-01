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Двое детей погибли в ДТП с участием грузовика в Новосибирской области

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Двое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области, информирует МВД России по региону.

По данным ведомства, в результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трёх лет», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, ещё один человек пострадал.

Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.

Ранее в Кемерове в результате ДТП погиб семилетний ребёнок, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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