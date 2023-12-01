Двое детей погибли в ДТП с участием грузовика в Новосибирской области
По данным ведомства, в результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет.
«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трёх лет», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, ещё один человек пострадал.
Обстоятельства ДТП в настоящий момент выясняются.
Ранее в Кемерове в результате ДТП погиб семилетний ребёнок, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.