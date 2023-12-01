«Известия»: злоумышленников, похитивших девочку в Козельске, было трое
Об этом пишет газета «Известия».
«Ну, два дяди и одна тётя. На машине везли», — сказала Злата.
По её словам, девочку отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это её новый дом. Однако позже по каким-то причинам Злату отпустили.
Ранее представитель МВД Ирина Волк показала видео с найденной в Калужской области девочкой.
Также подруга матери пропавшей в Калужской области девочки, которую уже нашли, рассказала RT, что в день похищения неизвестные потребовали 1,5 млн руб. за возвращение ребёнка.