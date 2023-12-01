«Известия»: злоумышленников, похитивших девочку в Козельске, было трое

Восьмилетняя Злата, похищенная в городе Козельске Калужской области, рассказала, что предполагаемых преступников было трое: двое мужчин и одна женщина.

Об этом пишет газета «Известия».

«Ну, два дяди и одна тётя. На машине везли», — сказала Злата.

По её словам, девочку отвезли в неизвестную квартиру и сказали, что это её новый дом. Однако позже по каким-то причинам Злату отпустили.

Ранее представитель МВД Ирина Волк показала видео с найденной в Калужской области девочкой.

Также подруга матери пропавшей в Калужской области девочки, которую уже нашли, рассказала RT, что в день похищения неизвестные потребовали 1,5 млн руб. за возвращение ребёнка.