В «Доме российской кухни» на ВДНХ прошло гастрономическое представление нескольких регионов России

В «Доме российской кухни», который открылся в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, прошло гастрономическое представление Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Команда от этого региона провела для гостей гастрономическое представление по приготовлению сибирских блюд из местных продуктов, с учётом традиций национальной кухни малочисленных народов Севера и современной региональной гастрономии.

Также в павильоне №48 ВДНХ проводится Фермерская ярмарка. На ней производители со всей страны представляют уникальную продукцию собственного производства. Например, с 28 ноября по 3 декабря можно попробовать и купить интереснейшие сладости от фермера из Республики Башкортостан. Продукция представлена под брендом «Ремесленный шоколад из Башкирии», сообщает пресс-служба. При её производстве используют какао-бобы и только натуральные ингредиенты местного производства.

«Среди них — травы, разные ягоды, фрукты, овощи, злаковые семена, сыры, мёд и даже кумыс», — отмечается в пресс-релизе.

На мероприятии гости могут попробовать и купить «очень любопытные» сладости, такие как молочный шоколад с белыми грибами и базиликом, сообщают организаторы.

Вместе с этим шеф-повара из Тюмени на глазах у посетителей приготовили блюда, которые любили известные уроженцы Тюменской области: Дмитрий Менделеев, Григорий Распутин и Пётр Ершов.

В день Ямало-Ненецкого автономного округа на фермерской ярмарке от региона были представлены рыбная, чайная продукция, а также продукция из мяса северного оленя.

Представители Нижегородской кухни 26 ноября презентовали десерт «Городецкий пряник», волжский стритфуд-бургер с сомом, показали особенности «Волжской кухни», которая включает в себя волжского рассольного сома с кашей-катанкой, яичницей-болтуньей и фермерским сыром, суп «Калья» из пяти видов рыб, с зелёными бочковыми помидорами и полбой и воскресенский хлеб с кремом из копчёного леща.

Открытие «Дома российской кухни», нового павильона на ВДНХ, состоялось 4 ноября в рамках международной выставки-форума «Россия». Правительство Москвы, ресторатор Алексей Васильчук и проект Екатерины Шаповаловой «Гастрономическая карта России» представили новый гастрономический фудхолл, который возрождает богатые кулинарные традиции России и собирает в одном месте гастрономические достижения регионов Российской Федерации.

На протяжении всего периода выставки с 4 ноября по 12 апреля 2024 года новый павильон станет центральной площадкой фестиваля «Россия — территория вкуса». В его программе более 100 мероприятий с участием тысячи шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей страны.

На фестивале представлены кулинарные и культурные традиции разных народов России, ресторанные проекты от Карелии до Сахалина. Гостей ждут дегустации и мастер-классы, а также выступления творческих коллективов.

Команды шеф-поваров, рестораторов, фермеров и производителей из 63 регионов предложат попробовать свои местные блюда и научат их готовить.

В меню входит бурятская, дальневосточная, донская, поморская, сибирская и другие кухни, старинная русская уличная еда (например, калачи и пирожки), северные деликатесы, сладости и традиционные напитки.

До 14 января на фестивале будут выступать популярные фольклорные ансамбли и музыканты, в том числе знаменитые бабушки из Бураново, звонарь Таштыпского Христорождественского храма София Горбунова, коллективы из Архангельска и Камчатского края, а после новогодних каникул запланированы тематические программы: дни Арктики, «Масленица-2024», «Пир Пирогов», свадебные столы народов России, «5 морей, 3 океана» и другие.

Всего «Дом российской кухни» включает 15 корнеров российской региональной кухни «От Петропавловска-Камчатского до Калининграда», сцену с регулярными кулинарными мастер-классами и дегустациями «библиотека вкусов России», традиционные сладости, гастрономические сувениры, российское вино, русские национальные напитки и фестивальную атмосферу.

За полгода на Фермерскую ярмарку приедут более 400 производителей из 89 регионов России. Они представят самый широкий спектр товаров: сыры, колбасы, мясные деликатесы, чаи, грибы и многое другое. Всё это можно будет попробовать на бесплатных дегустациях и приобрести.

Как сообщают организаторы, добраться до ярмарки можно пешком, а также на бесплатном электробусе.

Остановки есть слева и справа от главной арки ВДНХ. Подробнее ознакомиться с маршрутом и точками посадки можно на карте, которую подготовили организаторы.

Ознакомиться с полной афишей мероприятий можно на сайте выставки.