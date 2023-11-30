Губернатор Калужской области: с пропавшей девочкой Златой всё в порядке
- РИА Новости
«Слава Богу, Злата жива! Поиски восьмилетней девочки, пропавшей в Козельске, продолжались больше суток. Как камень с души упал: девочку нашли, с ней всё в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже», — сказал он в Telegram-канале.
Перед этим к поискам ребёнка присоединились волонтёры, отметил Шапша.
Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.
Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.