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Губернатор Калужской области: с пропавшей девочкой Златой всё в порядке

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С девочкой, которая ранее пропала в Калужской области, всё в порядке, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
Губернатор Калужской области: с пропавшей девочкой Златой всё в порядке
  • РИА Новости

«Слава Богу, Злата жива! Поиски восьмилетней девочки, пропавшей в Козельске, продолжались больше суток. Как камень с души упал: девочку нашли, с ней всё в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже», — сказал он в Telegram-канале.

Перед этим к поискам ребёнка присоединились волонтёры, отметил Шапша.

Ранее в Калужской области пропала восьмилетняя девочка, она вышла из школы после обеда и не вернулась. Её мать получила на свой смартфон сообщение с требованием выкупа за ребёнка.

Источник RT сообщил, что девочку нашли живой в 28 км от Козельска в Тульской области. Её могли выкинуть из автомобиля.

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