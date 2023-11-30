ФАС России выдала предупреждение авиакомпании «Победа»

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение авиакомпании «Победа» в связи с тем, что пассажирам необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или корректировку данных документов при посадке в самолёт.

«Доказательств обоснованности такого размера платы компания не представила... Авиакомпании необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы... исходя из фактических (экономически обоснованных) расходов», — говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь, в авиакомпании сообщили ФАС о готовности установить единую стоимость за изменение ФИО клиентов в размере 800 рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России признала нарушение антимонопольного законодательства со стороны мобильного оператора «МегаФон» в связи с необоснованным повышением тарифов.

До этого «МегаФон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифах.