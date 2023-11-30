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Автоэксперт Растегаев посоветовал избегать резких манёвров зимой

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Шинный эксперт и испытатель «Авторевю» Олег Растегаев заявил, что водителям стоит избегать резких манёвров и ускорений, чтобы продлить срок службы зимних шин.
Автоэксперт Растегаев посоветовал избегать резких манёвров зимой
  • Gettyimages.ru

«На долговечность шипованной шины влияет прежде всего не скорость, а наличие или отсутствие продольных и поперечных ускорений. При агрессивном вождении шины изнашиваются значительно интенсивнее, чем при спокойном стиле езды, когда водитель не превышает условную отметку в 100 км/ч», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если водитель ездит аккуратно, то сможет сохранить шины в хорошем состоянии и через пять — семь лет.

«На любой шине, в том числе шипованной, указан индекс скорости, на которую она рассчитана. Её превышать нельзя», — отметил Растегаев.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков напомнил о правилах безопасной езды в зимнее время.

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