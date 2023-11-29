Автоэксперт Кадаков посоветовал понимать возможности своей машины при поездках зимой

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков напомнил о правилах безопасной езды в зимнее время.

«Опытный водитель по отблеску от покрытия понимает, что там лёд или, наоборот, сухой асфальт — можно ехать уверенно. Если человек не понимает и пока опыта нет, тогда советую чуть-чуть потормозить, понять, есть ли зацеп, машина тормозит ли, чтобы понять, хорошо ли шины цепляются за покрытие», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, очень важно понимать возможности своего автомобиля в тех или иных погодных условиях.

Как отметил Кадаков, важно ехать со скоростью, которую позволяет видимость.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий дал рекомендации автолюбителям по поездкам в снегопад.