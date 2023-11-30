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В Дагестане бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал

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Бетономешалка провалилась в канал имени Октябрьской революции в Махачкале, так как мост не выдержал веса машины, говорится в сообщении пресс-службы Дагмелиоводхоза.
В Дагестане бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал
  • Gettyimages.ru

«Объект был построен при содействии жителей этого населённого пункта для перехода людей и легковых автомобилей», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.

Отмечается, что в отношении водителя будет заведено дело об административном правонарушении. После того, как суд вынесет решение, виновнику придётся компенсировать ущерб.

Ранее сообщалось, что водитель скорой помощи погиб в аварии с бетономешалкой в Свердловской области.

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