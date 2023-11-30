В Дагестане бетономешалка обрушила мост и провалилась в канал
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«Объект был построен при содействии жителей этого населённого пункта для перехода людей и легковых автомобилей», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы.
Отмечается, что в отношении водителя будет заведено дело об административном правонарушении. После того, как суд вынесет решение, виновнику придётся компенсировать ущерб.
Ранее сообщалось, что водитель скорой помощи погиб в аварии с бетономешалкой в Свердловской области.