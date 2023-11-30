Суд изъял у экс-полковника МВД Захарченко и его близких 50 млн рублей

Суд в Москве обратил в доход государства имущество на сумму свыше 50 млн рублей экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осуждён за коррупцию.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осуждённого за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц на сумму свыше 50 млн рублей», — сообщает столичная прокуратура.

Прокуроры установили, что на незаконные доходы осуждёнными приобретались ювелирные изделия, наручные часы, а также совершались сделки по недвижимости.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором приговорил Захарченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также в прошлом месяце беглого бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина заочно приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима за посредничество при передаче взятки Дмитрию Захарченко.

В 2019 году суд принял решение об обращении в доход государства имущества на 380 млн рублей, которое принадлежало Сенину.