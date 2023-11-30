RT в Telegram
Подпишись

Суд изъял у экс-полковника МВД Захарченко и его близких 50 млн рублей

Короткая ссылка
Суд в Москве обратил в доход государства имущество на сумму свыше 50 млн рублей экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, который был осуждён за коррупцию.
Суд изъял у экс-полковника МВД Захарченко и его близких 50 млн рублей
  • РИА Новости

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осуждённого за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц на сумму свыше 50 млн рублей», — сообщает столичная прокуратура.

Прокуроры установили, что на незаконные доходы осуждёнными приобретались ювелирные изделия, наручные часы, а также совершались сделки по недвижимости.

В мае 2022 года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором приговорил Захарченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также в прошлом месяце беглого бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина заочно приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима за посредничество при передаче взятки Дмитрию Захарченко.

В 2019 году суд принял решение об обращении в доход государства имущества на 380 млн рублей, которое принадлежало Сенину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить