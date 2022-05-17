Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии по итогам двух процессов

Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был вынесен по второму делу в отношении Захарченко о взятке на сумму 1,4 млрд рублей.

РИА Новости

© Евгений Одиноков