Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии по итогам двух процессов

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Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор был вынесен по второму делу в отношении Захарченко о взятке на сумму 1,4 млрд рублей.
Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии по итогам двух процессов
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«...Окончательно назначить Захарченко наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости решение судьи.

Также суд оштрафовал экс-полковника на 500 млн рублей.

В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений он был оправдан.

Позднее Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Захарченко.

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