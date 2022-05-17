Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии по итогам двух процессов
- РИА Новости
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«...Окончательно назначить Захарченко наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит РИА Новости решение судьи.
Также суд оштрафовал экс-полковника на 500 млн рублей.
В июне 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений он был оправдан.
Позднее Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Захарченко.