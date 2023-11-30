Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосетях в посёлке Приморья
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Об этом информирует zr.media.
Авария произошла в посёлке Южно-Морском Находкинского городского округа накануне днём, 29 ноября. Без отопления остались жилые дома и социальные объекты.
Прокуратура проведёт оценку соблюдения требований закона в отношении содержания и обслуживания теплосетей. Также проверят, соблюдались ли нормативные сроки устранения аварии.
Согласно прогнозу, в некоторых районах Приморского края в ночь на 1 декабря температура воздуха может опустится до -30 °С.
Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что из-за повреждения электрического кабеля при строительстве дороги «Западная хорда» тысячи жителей города остались без отопления, света и воды.