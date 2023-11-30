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Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосетях в посёлке Приморья

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Прокуратура Находки (Приморский край) инициировала проверку по факту аварии на сетях теплоснабжения, в результате которой около 3000 жителей 51 дома остались без отопления накануне ожидающегося похолодания.
Прокуратура проводит проверку по факту аварии на теплосетях в посёлке Приморья
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует zr.media.

Авария произошла в посёлке Южно-Морском Находкинского городского округа накануне днём, 29 ноября. Без отопления остались жилые дома и социальные объекты.

Прокуратура проведёт оценку соблюдения требований закона в отношении содержания и обслуживания теплосетей. Также проверят, соблюдались ли нормативные сроки устранения аварии.

Согласно прогнозу, в некоторых районах Приморского края в ночь на 1 декабря температура воздуха может опустится до -30 °С.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что из-за повреждения электрического кабеля при строительстве дороги «Западная хорда» тысячи жителей города остались без отопления, света и воды.

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