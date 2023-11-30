Суд в Москве оштрафовал SnapChat на 9 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
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Как сообщили ТАСС в суде, компанию Snap Inc. признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй о нарушении российского законодательства в области персональных данных.
«Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 9 млн рублей», — отметили в суде.
Ранее сообщалось, что по аналогичной статье в Москве оштрафовали компанию Apple. Сумма административного штрафа составила 12 млн рублей.